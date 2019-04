Polizei nimmt Kokain-​​Dealer am Bahnhof fest

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mehrere Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag das hauptstädtische Bahnhofsviertel auf Drogenmissbrauch und Drogenhandel. Wie die Police Grand-Ducale am Freitag mitteilt, war den Beamten bekannt, dass ein Drogenhändler, von dem sie zudem eine genaue Personenbeschreibung hatten, an der Stelle seinen Geschäften nachging.

Die Polizei fasste sowohl einen Dealer als auch einen Käufer. Bei dem Händler stellten die Beamten 74 Kugeln Kokain (siehe Foto), mehrere Mobiltelefone sowie eine größere Summe Bargeld sicher. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an. Derselbe Mann wurde heute Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

