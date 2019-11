Betrunkene baut Unfall – Beifahrer beleidigt Polizisten

Bei einem Auffahrunfall im Kreisverkehr Raemerich wurden am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr drei Menschen verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr eine Frau mit ihrem Auto in den Kreisel an der Ausfahrt der A4. Dabei krachte sie mit voller Wucht in den Wagen vor ihr. Die drei Insassen des Wagens wurden verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizisten, die den Unfall aufgenommen haben, bemerkten, dass die Unfallverursacherin Alkohol getrunken hatte. Ein entsprechender Alkoholtest fiel positiv aus. Gegen sie wurde eine Anzeige erstattet. Ihr Beifahrer, der ebenfalls betrunken war, war indes nicht zu bändigen. Er beschimpfte die Beamten während der Unfallaufnahme mit Worten und Gesten. Sein Verhalten brachte ihm eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung ein.

(L'essentiel)