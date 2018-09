Zocker ziehen Waffe und rauben Lokal aus

Am Anfang dachte die Bardamen noch an einen Scherz, doch den zwei Zockern war ganz offensichtlich nicht nach Spaß zumute. Am Montagnachmittag betraten zwei Männer ein Lokal in der Rue du Dix Octobre in Bereldingen. Das Duo ging an die Spielautomaten und begann zu zocken. Die Unbekannten hatten ein glückliches Händchen, gewann zu Beginn und ließen sich auszahlen. Doch der große Zahltag sollte erst wenig später erfolgen.

Nach einiger Zeit fragte einer der Männer die Bedienung, ob er ihr Handy für ein kurzes Gespräch bekommen könnte. Nachdem sie es ihm gab, drehte er sich um und spielte weiter. Das Smartphone behielt er. Kurz später kam erneut einer der beiden Männer auf die Angestellte zu und fragte sie nach Geld. Diese hielt die Aufforderung für eine Witz – bis der Mann ein Waffe zückte. Die Frau gab den Kriminellen daraufhin den ganze Inhalt ihrer Kasse. Diese flüchteten anschließend.

Die Täter sind laut der Zeugin zwischen 25 und 30 Jahren alt und haben ein osteuropäisches Aussehen. Sie sind zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

(L'essentiel)