Raser versucht Polizei auszutricksen

Ein Autofahrer ohne Führerschein ist der Polizei kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Freitag in Esch/Alzette ins Netz gegangen. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen mit. Demnach sei einer Streife der Wagen aufgefallen, der innerorts viel zu schnell unterwegs war. Die Beamten hefteten sich an die Fersen des Temposünders und konnten in nach kurzer Zeit stoppen. Dabei fiel ihnen auf, dass der Fahrer versucht hatte, sich durch wechseln des Sitzes den Konsequenzen seiner Fahrweise zu entziehen.

Ein Abgleich der Daten des Fahrers mit den französischen Kollegen ergab, dass er keinen gültigen Führerschein hat. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Wagens an. Den Fahrer erwartet zudem eine Anzeige, außerdem müssen er und seine beiden Mitfahrer wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre Bußgelder bezahlen.

(L'essentiel)