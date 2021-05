Polizei untersucht Feuer in verlassenem Haus

[Feu dans une maison inhabitée au Findel] ???????? Vers 17h00 cet après-midi un feu s’est déclaré au niveau des combles... Gepostet von CGDIS - Corps grand-ducal d'incendie et de secours am Samstag, 22. Mai 2021

Der Brand in einem leerstehenden Haus in der Rue de Trèveres am Samstagabend gibt der Polizei Rätsel auf. Wie die Police am Sonntag mitteilt, wurde der Brand gegen 17 Uhr gemeldet. Im Dachstuhl des Hause in Findel war ein Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten stießen die Feuerwehrleute auf eine Person, die im Haus schlief.

Die Einsatzkräfte konnten die Person unverletzt in den Krankenwagen bringen. Was genau zum Brand führte ist derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft beauftrage die Kriminalpolizei die Umstände des Feuers aufzuklären. Die Feuerwehren aus Sandweiler und Luxemburg-Stadt konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Wie der CGDIS mitteilt, dauerten die Löscharbeiten bis etwa 19 Uhr.

(L'essentiel)