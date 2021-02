Feuerwehr birgt Verletzten aus tiefem Wald

Viele Menschen nutzten das schöne Winterwetter in den vergangenen Tagen für ausgedehnte Spaziergänge in der Natur. Für eine Person, die am Montag im Wald bei Bauschleiden unterwegs war, endete der Ausflug allerdings jäh.

Sie rutschte nach Angaben des nationalen Rettungsdienstes CGDIS auf einer Eisfläche aus und verletzte sich so schwer, dass sie den Weg aus dem Wald nicht mehr aus eigener Kraft schaffte.

Das CIS Rambruch und das CIS Bauschleiden eilten zur Hilfe und transportierten den Unglücksraben über einen Kilometer auf einer Schleifkorbtrage zur nächstgelegenen Straße am Pont Misére. Dort angekommen übernahm die Ambulanz die Zweitversorgung sowie den Transport ins Krankenhaus.

(sw/L'essentiel)