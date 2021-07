Frau nach Crash bei Mondorf schwer verletzt

Auf der Route de Remich bei Mondorf kam es am gestrigen Montagnachmittag zu einem schweren Unfall, wie die Police Grand-Ducale am Dienstagmorgen mitteilte. Ein Auto, welches von Ellange-Gare in Richtung Mondorf unterwegs war, kollidierte mit einem Fahrzeug, das von der A13 in Richtung Altwies fuhr und schleuderte es mehrere Meter weit in den Graben.

Die Fahrerin des zweiten Fahrzeug wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die andere Fahrerin wurde leicht verletzt. Während des Einsatzes der Rettungskräfte war die Route de Remich nur einspurig befahrbar, ein Unfallprotokoll wurde erstellt.

(L'essentiel)