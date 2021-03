Bar in Kockelscheuer empfing Gäste

Wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilt, wurden am Freitag gegen 12.45 Uhr Gäste in einer Bar in Kockelscheuer gemeldet. Drei der Besucher mussten eine Strafe zahlen.

In der vergangenen Woche führten die Beamten der Polizei landesweit etwa 300 Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass die aktuell geltenden Corona-Regeln eingehalten werden. Etwa 200 Personen mussten die Geldstrafe in Höhe von 300 Euro zahlen, weil sie sich nicht an die Ausgangssperre hielten.

Zudem wurden die sanitären Maßnahmen in 33 Fällen missachtet, sei es durch das Zusammenkommen von Menschenmengen, Verstöße durch Minderjährige, oder Cafés und Restaurants, die sich nicht an die Vorschriften hielten.

(L'essentiel)