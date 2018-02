Unruhestifter bereiten Polizei langen Nachtdienst

Hinter den Beamten der Polizei liegt eine Nacht mit zahlreichen Einsätzen. Insgesamt mussten sie 28 Mal wegen Ruhestörung ausrücken. Viele der Anrufer beschwerten sich über pöbelnde Betrunkene, zu laute Musik, Schlägereien und grölende Partygäste.

In 16 Fällen mussten die Beamten kleinere Rangeleien und Auseinandersetzungen schlichten. Für sechs Personen, zwei in Esch/Alzette und vier in der Hauptsttadt, endete der Abend in der Ausnüchterungszelle. Sie stellten eine Gefahr für sich oder andere dar.

(sw/L'essentiel)