E-​​Bike-​​Fahrer stürzt schwer wegen Drängler

Auf der Höhe einer Baustelle ist am Montagmittag gegen 13.20 Uhr in Luxemburg, côte d'Eich, zu einem Unfall gekommen. Ein Wagen soll zu dicht aufgefahren sein, sodass ein E-Bike-Fahrer zu nah an den Bürgersteig gekommen sein soll. Das E-Bike kam dabei zu nah an den Bordstein und der Mann stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)