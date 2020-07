Passanten helfen der Polizei einen Dieb zu fassen

Einer Polizeistreife ist am Samstagabend ein mutmaßlicher Ladendieb ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, lief der Mann den Beamten aus der Grand-rue entgegen und bog dann in die Rue Notre-Dame ab. Der Mann wurde von einem Sicherheitsmann einer Einkaufsgalerie verfolgt. Die Beamten heften sich an die Fersen des Mannes, der Richtung Pont Adolphe zu entkommen versuchte.

Auf der Brücke reagierte ein Autofahrer geistesgegenwärtig und konnte den Flüchtigen mit einem anderen Passanten zusammen stoppen. Dem Tatverdächtigen wurden an Ort und Stelle von den Beamten Handschellen angelegt. Er musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Nach Aussage des Sicherheitsmannes war eine weitere Person an dem Diebstahl beteiligt.

Offenbar hatten die Kriminellen es auf Kleidung abgesehen, wurden aber bei der Tat überrascht und flüchteten ohne Beute. Vom mutmaßlichen zweiten Täter fehlt bisher jede Spur. Gegen die mutmaßlichen Diebe wurde Strafanzeige gestellt, der gefasste Mann durfte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verlassen.

(L'essentiel)