Police Grand-​​Ducale jagt Geisterfahrerin

In der Rue de Hollerich in Luxemburg-Stadt kam einer Polizeistreife am Freitagmorgen gegen drei Uhr eine Autofahrerin entgegen. Fehler Nummer eins, denn es handelt sich um eine Einbahnstraße.

Fehler Nummer zwei: Die Autofahrerin hätte den Streifenwagen beinahe gerammt. Im letztem Moment konnten die Beamten der Frau noch ausweichen und einen Zusammenstoß vermeiden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Police Grand-Ducale nahm die Verfolgung des Wagens auf, Blaulicht und Sirene inklusive. Kurze Zeit später konnte sie den Wagen stoppen. Die Fahrerin hatte Alkohol getrunken. Ihr wurde der Führerschein entzogen.

(mb/L'essentiel)