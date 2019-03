Polizei schnappt vier Einbrecher dank Zeuge

Am Donnerstagmorgen beobachtete ein Zeuge vier verdächtige Männer, die einen Alarm an einem Privathaus in der Rue de Peppange in Livingen ausgelöst hatten. Zwei kamen hinter dem Haus hervor und liefen zur Straße, wo zwei weitere Männer warteten. Anschließend flüchteten sie in der gleichen Konstellation in Richtung Crauthem und Bettemburg.

Der Zeuge hatte die Polizei unverzüglich verständigt, welche sofort eine größere Fahndung mit mehreren Streifen einleitete. Alle vier Verdächtige konnten unweit des Tatortes in Peppingen gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der Männer an, welche sich am heutigen Freitag vor dem Untersuchungsrichter verantworten müssen.

(L'essentiel)