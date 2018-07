Messer-​​Angreifer in Frankreich gefasst

Am Abend des 11. April 2018 kam es gegen 18.00 Uhr in einer Wohnung in der Rue Glesener in Luxemburg-Stadt zu einer Messerstecherei. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. Ein Untersuchungsrichter erstellte auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl.

Nun konnte der flüchtige Mann von der Kriminalpolizei gestellt werden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, nahmen die Beamten den Mann am Donnerstag in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Metz in Frankreich fest.

(chb/L'essentiel)