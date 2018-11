Mehrere Führerscheine wegen Alkohol einkassiert

An gleich mehreren Orten im ganzen Land wurde die Police Grand-Ducale bei Alkoholkontrollen am gestrigen Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch fündig. Gegen 17.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in Remich eine durch ihre Fahrweise auffällige Frau und stellte starken Alkoholeinfluss fest.

In der Nacht wurde ein Autofahrer auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Belgien ebenfalls wegen seiner auffälligen Fahrweise gestoppt. Die Polizei stellte fest, dass der Mann nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch Drogen genommen hatte. Auch in Esch wurde bei einer Routinekontrolle eine Autofahrerin angehalten, die unter erheblichem Alkoholeinfluss stand.

Noch spektakulärer lief eine Nachtschicht in Ettelbrück ab, wo die Beamten versuchten einen Wagen zu stoppen, der mit 90 Kilometern pro Stunde (bei erlaubten 50) an einer Kontrollstelle vorbei schoss und anschließend auch nicht auf Haltezeichen reagierte. Seine Position konnte nach der Flucht schnell ermittelt werden. Ein Alkoholtest verlief positiv. Die Führerscheine aller Fahrer wurden eingezogen und Strafanzeige erstattet.

(L'essentiel)