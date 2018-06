Mann versucht Frau in Bissen zu erwürgen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Polizei ist am Samstagabend in einem Fall von häuslicher Gewalt in Bissen eingeschritten. Ein Mann hatte offenbar gegenüber seiner Frau Morddrohungen ausgesprochen, sie geschlagen und sie sogar versucht zu strangulieren, wie die Polizei meldet.

Der Notruf bei der Polizei ging um 22.30 Uhr ein. Die Beamten trafen die sichtbar verletzte Frau und ihre Tochter in der Wohnung an. Sie erzählten, dass der Mann zuvor ein Mobiltelefon zerstört hatte, weil er nicht wollte, dass die Polizei informiert wird.

Wenig später kam der gewalttätige Mann erneut in der Wohnung der Frau vorbei. Daraufhin wurde er von der anwesenden Polizei festgenommen.

(L'essentiel)