Raser liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In der Nacht zum 1. Mai erlebten die Beamten der Police Grand-Ducale alles andere als einen ruhigen Dienst. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A3 bei Berchem war ein Fahrer mit 211 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 130 unterwegs. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf und stellten ihn bei Howald. Der Führerschein des Temposünders wurde an Ort und Stelle eingezogen.

Am frühen Mittwochmorgen stießen die Beamten auf dem Boulevard Royal in Luxemburg-Stadt auf ein Auto, das mitten auf der Straße stand. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer betrunken war und keine gültigen Papiere bei sich hatte. Wenige Stunden zuvor zogen die Polizisten einen Motorradfahrer in Belvaux aus dem Verkehr. Zeugen hatten gemeldet, dass der betrunkene Mann von seinem Zweirad stürzte und kaum mehr in der Lage war, wieder aufzusteigen. Beide Fahrer mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Bei weiteren Alkoholkontrollen in Ell, Redingen und Bettborn wurden vier weitere betrunkene Fahrer angehalten. Einer hatte dermaßen tief ins Glas geschaut, dass er seinen Führerschein abgeben musste.

(L'essentiel)