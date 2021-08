Polizist erschießt Autoräuber in Ettelbrück

Nach einer Verfolgungsjagd am Samstagabend von Hosingen nach Ettelbrück schoß ein Polizist den Tatverdächtigen an – der stirbt später im Krankenhaus. Zuvor hatte ein mit einem Messer bewaffneter Mann in Hosingen einem Autofahrer das Fahrzeug geraubt und war damit in Richtung Ettelbrück geflohen, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilt. Die Beamten hefteten sich an die Fersen des Flüchtigen und stoppten ihn in Ettelbrück.

Nach Darstellung der Beamten sei der Verdächtige aus dem Auto ausgestiegen und habe die Polizisten mit einem Messer angegriffen. Einer der Beamten habe daraufhin das Feuer auf den Angreifer eröffnet und diesen schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann daraufhin in ein Krankenhaus, wo er am späten Samstagabend seinen Verletzungen erlag.

Ein Ermittlungsrichter und ein Staatsanwalt aus Diekirch besuchten den Tatort. Eine gerichtliche Untersuchung der genauen Umstände wurde eingeleitet. Die Generalinspektion der Polizei führt die weiteren Ermittlungen.

(L'essentiel)