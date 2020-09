Frau fährt trotz Fahrverbot – und ist zudem betrunken

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin angehalten, die offensichtlich betrunken war und gar nicht hätte fahren dürfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde auf der N11 in Fahrtrichtung Luxemburg-Stadt ein Wagen gemeldet, der durch seine Fahrweise aufgefallen ist.

Die Polizei hat den Wagen einige Zeit später bei Senningerberg ermittelt und gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin unter zu hohem Alkoholeinfluss stand und dass sie zudem bereits einem Fahrverbot unterliegt. Eine Anzeige wurde erstattet. Zudem wurde ihr Auto beschlagnahmt.

(L'essentiel)