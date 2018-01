Jugendlicher überfällt Gaststätte in Esch

Die vermeintlich leichte Beute wurde ihm zum Verhängnis: Ein junger Mann wartet in der Nacht zum Freitag in der Rue de Mondercange, bis eine Gastwirtschaft seine Pforten schloss. Gegen 2 Uhr drang er in das Lokal ein und machte sich über den Kasseninhalt her. Doch dann wurde er überrascht.

Ein Kellnerin erwischte den Jugendlichen auf frischer Tat. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Täter Ausweispapiere verlor. Aufgrund dieser und der Beschreibung der Zeugin konnte der Dieb kurze Zeit später gefasst werden. Wie eine anschließende Durchsuchung ergab, war er wohl auch für einen am Vortag gemeldeten Diebstahl verantwortlich.

Da der Täter minderjährig ist, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Disziplinarabteilung der Strafanstalt in Schrassig gebracht.

(L'essentiel)