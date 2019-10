Polizei verhaftet drei Dealer im Bahnhofsviertel

Die Polizei konnte im Ringen um die Drogenkriminalität im Bahnhofsviertel am Montag einen Erfolg verbuchen. In drei voneinander unabhängigen Einsätzen konnten drei Drogenhändler dingfest gemacht werden, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Alle drei mutmaßlichen Täter wurden einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Den ersten Täter erwischten die Beamten in der Avenue de la Gare auf frischer Tat. Bei ihm fanden die Beamten eine Kugel Kokain und sechs Beutel mit Marihuana. Später am Tag beobachten andere Beamten erneut einen Drogendeal in der rue de la Dicks. Auch hier konnte der Dealer gestellt. Da der Verdacht bestand, dass die Drogen verschluckt wurden, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer medizinischen Scanner-Untersuchung zugeführt. Der Verdacht wurde bestätigt und die Drogen beschlagnahmt. Im Anschluss wurde der Mann in Untersuchungshaft genommen.

Am Montagabend fiel den Polizisten ein verdächtiger Mann auf, der Kunden auf der Straße ansprach und in einer Nebenstraße mit Ware versorgte. Der Mann musste mit auf das Polizeirevier und wurde dort einer Leibesvisitation unterzogen. Neben Drogen fanden die Beamten auch andere einschlägige Utensilien, die sie beschlagnahmten. Da auch dieser Drogenhändler einen Teil seiner Ware im Mund zu verstecken versuchte, musste auch er sich einer Scanner-Untersuchung unterziehen. Das Ergebnis war auch hier positiv, das Kokain wurde beschlagnahmt und der Mann musste vor den Untersuchungsrichter.

(L'essentiel)