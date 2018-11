Fahrer rast durch Rodingen und flüchtet vor Polizei

Die Beamten der Police Grand-Ducale versuchten in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.30 Uhr in der Rue de Luxembourg in Rodingen einen Autofahrer mit mehreren Haltezeichen zu stoppen. Dieser war mit erhöhter Geschwindigkeit in der Ortschaft unterwegs.

Daraufhin trat der Fahrer weiterhin aufs Gaspedal und versuchte sich aus dem Staub zu machen. Dabei krachte er gegen eine Leitplanke und setzte seine Flucht dennoch fort. Die Beamten nahmen dann die Verfolgung auf und konnten den Wagen wenig später in der Route de Longwy stoppen.

Ein Alkoholtest des Fahrers verlief positiv. Zudem wurde eine geringe Menge Cannabis im Wagen gefunden. Dem Fahrer wurde der Führerschein entzogen. Strafanzeige wurde gestellt.

(L'essentiel)