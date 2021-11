Polizei stößt zufällig auf eine Cannabisplantage

Eigentlich ist die Police Grand-Ducale am frühen Freitagmorgen gegen 3.40 Uhr wegen nächtlicher Ruhestörung nach Rümelingen gerufen worden. Doch in der Wohnung des Ruhestörers befanden sich auch mehrere illegale Waffen und eine Cannabisplantage, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilt.

Die Waffen sowie die Cannabispflanzen wurden beschlagnahmt, Anzeige erstellt.

(L'essentiel)