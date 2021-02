Betrunkener Verkehrsrowdy beleidigt Polizisten

Ein rasanter Autofahrer ist der Polizei am Dienstagabend gegen 23 Uhr in Schifflingen ins Netz gegangen. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt, war der Mann zuvor auf der A13 mit überhöhter Geschwindigkeit einer Streife aufgefallen. Als dieser dann beim Verlassen der Saarautobahn an der Abfahrt Schifflingen stark abbremsen musste, hatten die Beamten bereits Witterung aufgenommen. Damit nicht genug, versuchte der Verkehrsrüpel dann den Lieferwagen vor sich noch auf der Abfahrt rechts zu überholen.

Das Manöver misslang, aber die Polizisten blieben an seinen Fersen und stoppten den Wagen des Mannes in der Rue de Hedange. Nach einem kurzen Gespräch sei schnell klar gewesen: Hier ist Alkohol im Spiel! Ein erster Alkoholtest brachte die Gewissheit und den erlaubten Grenzwert hatte der Raser deutlich überschritten.

Bei der Kontrolle habe sich der Mann gegenüber den Einsatzkräften zudem unkooperativ verhalten und diese beleidigt. Einen zweiten Alkoholtest und die Entnahme einer Blutprobe verweigerte er. Seinen Führerschein behielten die Beamten daraufhin ein und erteilten dem Mann ein vorläufiges Fahrverbot. Er erhielt außerdem ein Bußgeld, da er gegen die Ausgangssperre verstoßen hatte. Eine Anzeige wegen der Verkehrsverstöße kommt noch dazu.

(hoc/L'essentiel)