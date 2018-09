Jugendliche werden von drei jungen Männern überfallen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am frühen Samstagabend gegen 20.15 Uhr wurden zwei Jugendliche am Boulevard Royal Opfer eines Überfalls von drei jungen Männern. Diese bedrohten die Jugendlichen und forderten eines der Opfer dazu auf, ihnen sein Fahrrad zu übergeben. Danach flüchteten sie in Richtung Park. Die Männer konnten trotz Fahndung nicht angetroffen werden. Eine Strafanzeige wurde erstellt.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes BMX der Marke «We the People» mit camouflierten Lenkradgriffen. Hinweise an die Polizei.

(L'essentiel)