Betrunkener Pöbler landet in Ausnüchterungszelle

In Bauschleiden wollte ein Mann gestern wissen wie weit er gehen kann: Trotz Fahrverbot und Ausgangsbeschränkung war er betrunken und im Besitz von Drogen mit dem Auto unterwegs – und beleidigte die herbeigerufenen Polizeibeamten.

Wie die Police Grand-Ducale mitteilte, wurde ihr gestern gegen 17 Uhr ein alkoholisierter und streitsüchtiger Mann an der Örtlichkeit «Pont Misère» in Bauschleiden gemeldet. Besagte Person, welche sich mit ihrem Fahrzeug vor Ort befand, stand demnach offensichtlich unter Alkoholeinfluss, war aufbrausend und beleidigte unaufhörlich die Beamten. Unvermittelt gab der Mann an, im Besitz von Drogen zu sein, und übergab den Beamten eine Tüte mit mehreren Gramm Marihuana.

Wie die Polizei weiter mitteilt, lag gegen den Betroffenen bereits ein provisorisches Fahrverbot vor. Auch auf der Dienststelle konnte der Mann sich nicht beruhigen, schrie weiter herum und beleidigte fortwährend die Beamten. Zudem verweigerte er den Alkoholtest, weshalb der Mann in die Ausnüchterungszelle gebracht wurde.

(L'essentiel)