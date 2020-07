44-​​Jähriger stirbt in Ausnüchterungszelle

Die Police Grand-Ducale hat am Donnerstagabend einen 44-jährigen betrunkenen Mann am Bahnhof Luxemburg in Gewahrsam genommen. Nachdem ein Arzt seine Haftfähigkeit bescheinigte, wurde er von den Beamten in eine Ausnüchterungszelle des Polizeikommissariats Luxemburg gebracht.

Gegen 21 Uhr zeigte der 44-Jährige bei einer routinemäßigen Zellenkontrolle keine Lebenszeichen mehr, wie die Polizei mitteilte.

Nach mehreren Wiederbelebungsversuchen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Autopsie zur Klärung der Todesursache. Die Generalinspektion der Polizei (IPG) ermittelt.

(L'essentiel)