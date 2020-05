Oldtimer in Monnerich gerät in Brand

Ein Oldtimer hat am Dienstagnachmittag in der Rue d'Ehlerange in Monnerich Feuer gefangen. Das berichtet ein Leserreporter L'essentiel. Unsere Leser berichtet weiter, dass eine Zollstreife anhielt und zur Hilfe eilte.

Ein Beamter habe den Brand an dem Renault Alpine mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle gebracht. Laut unserem Leserreporter wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Brandursache und die Höhe des Schadens am Oldtimer sind derzeit nicht bekannt.

(L'essentiel)