Lkw befördert drei Bagger völlig ungesichert

Tausende Lkw brummen jeden Tag durch Luxemburg - und einige davon sind ein echtes Risiko für die Verkehrssicherheit. Die Police Grand-Ducale führte am Dienstag in Cruchten sowie an der A6 eine Schwerlastkontrolle mit Blick auf die Ladungssicherung durch. Es gab einiges zu beanstanden.

Negativer Höhepunkt war ein Laster, der drei Bagger geladen hatte. Die Spanngurte waren komplett durchgescheuert, wodurch die schweren Maschinen ungesichert auf der Ladefläche standen. Das Fahrzeug wurde vorerst stillgelegt.

Insgesamt verwarnte die Polizei zehn Fahrer gebührenpflichtig, weil sie ihre Ladung nicht richtig festgezurrt hatten.



(L'essentiel)