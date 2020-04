Radler ringt nach Sturz in Baustelle mit dem Tod

In der Rue d’Arlon in Mersch hat sich am Montag gegen 17 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall éreignet. Ein Fahrradfahrer stürzte dabei in eine Baustellengrube und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die Police Grand-Ducale sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, Hinweise nimmt die Polizei Mersch entgegen. Die Staatsanwaltschaft sowie die Ermittler der Spurensicherung wurden informiert.

(L'essentiel)