Bus rammt Auto in Petingen – ein Schwerverletzter

In Petingen hat sich am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr ein Unfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmern am Kreisel Höhe Lycée Technique Mathias Adam ereignet. Ein Reporter von L’essentiel war zum Zeitpunkt des Unfalls vor Ort. Laut Polizei waren ein Bus sowie ein dunkler Kombi in den Frontalzusammenstoß verwickelt.

Die vier Insassen des Wagens wurden bei dem Unfall verletzt, einer von ihnen schwer. Der Busfahrer steht unter Schock, blieb aber selbst unverletzt. Derzeit sind eine Vielzahl von Feuerwehrleuten und Polizisten vor Ort.

(L'essentiel)