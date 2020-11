Autofahrer kracht in Baum auf Verkehrsinsel

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr in Ettelbrück in der Rue du Deich die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Wie die großherzogliche Polizei am Freitagmorgen mitteilt, ist der Fahrer daraufhin geradeaus auf die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs aufgefahren und gegen einen Baum gekracht.

Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer bei dem Unfall leichtverletzt und zwecks weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Alkoholtest positiv war, wurde der Führerschein eingezogen und Strafanzeige erstellt.

(L'essentiel)