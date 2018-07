«Wunderheiler» bringt Luxemburger um Erspartes

Die Polizei in Luxemburg warnt vor kriminellen Wahrsagern. Ende Juni wurde ein mutmaßlicher Betrüger festgenommen, der sich in Werbebroschüren als Wunderheiler ausgab und mindestens zwei Opfern tausende Euro abknöpfte. Nach erfolgreichen Ermittlungen des Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Diekirch sitzt der Mann jetzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei hält es für möglich, dass der dubiose Wahrsager/Wunderheiler weitere Personen um ihr Erspartes brachte. Betroffene können sich direkt bei den Kollegen in Diekirch melden. Die Behörde empfahl, Angebote von Hellsehern generell mit «extremer Vorsicht» zu behandeln. Das Risiko, einem Betrug aufzusitzen, sei «sehr hoch».

(L'essentiel)