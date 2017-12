Falsche Polizisten kassieren Bußgeld ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine schöne Bescherung erlebte ein Mann am ersten Weihnachtstag in Rollingen. Er war mit seinem Wagen auf der Route de Luxembourg unterwegs, als sich gegen 14 Uhr ein Audi vor ihn setzte und ihm ein Haltezeichen gab. In diesem Auto erkannte das Opfer ein Blaulicht auf dem Amaturenbrett.

Der Mann hielt schließlich an. Aus dem Fahrzeug vor ihm stiegen zwei Personen aus, die schusssichere Westen mit der Aufschrift «Police» trugen. Die beiden «Polizisten» erklärten dem Fahrer in französischer Sprache, dass er keine Winterreifen aufgezogen hätte und 150 Euro Strafe zahlen müsste. Der Mann gab dem Duo das Geld. Diese fuhren anschließend davon.

Die Polizei weist abermals daraufhin, dass Beamte der Police Grand-Ducale alle Luxemburgisch sprechen.

(hej/L'essentiel)