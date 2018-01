Pierson soll Luxemburgerin attackiert haben

Der Prozess gegen Jeremy Pierson begann am Montag in Arlon. Die Anhörung des Untersuchungsrichters und der Ermittler wurde am Dienstag, am zweiten Tag des Prozesses, fortgesetzt. Pierson wird der Entführung, Freiheitsberaubung und Ermordung der 14-jährigen Beatrice Berlaimont im November 2014 beschuldigt. Außerdem steht er im Verdacht gegenüber Sauvane Watelet (21) am 4. Dezember 2014 sexuell übergriffig geworden zu sein. Vier Tage später war Pierson von der belgischen Polizei in Arlon verhaftet worden.

Nach der Verlesung der Anklageschrift tauchen nun weitere Vorwürfe gegen Pierson auf. Die Ereignisse sollen sich am 12. Juni 2014 gegen 22 Uhr zugetragen haben – im Park Laval nahe des Luxemburger Stadtteils Dommeldingen.

Täter identifiziert

Fünf Monate bevor er Beatrice Berlaimont entführte, griff Pierson vorsätzlich eine 19-jährige Finnin mit einem Elektroschocker an. Das Opfer identifizierte ihren Täter am 12. Dezember 2014 und erstattete Anzeige bei der Großherzoglichen Polizei. Die Beamten haben die belgischen Behörden am 27. November informiert.

Dieses neue Opfer von Pierson, auf deren Habseligkeiten seine DNA gefunden worden war, wird am Montag, dem 5. Februar 2018, um 9 Uhr vor Gericht aussagen.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)