Betrunkener Fahrgast landet in Schrassig

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Busfahrer ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr nahe des Industriegebietes «Rëckschleed» in Canach in Schwierigkeiten geraten. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Trotz mehrmaliger Aufforderung des Fahrers, weigerte sich ein betrunkener Fahrgast, den Bus zu verlassen.

Der Fahrer meldete den Fall der Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass der Betrunkene per Haftbefehl gesucht wurde. Nach einer medizinischen Untersuchung wurde der Mann nach ins Gefängnis Schrassig gebracht.

(sw/L'essentiel)