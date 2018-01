Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

An einer Kreuzung in der Bissener Ortschaft Roost ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ein schlimmer Unfall: Ein Motorradfahrer stieß an der Stelle mit einem Auto zusammen und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann wurde von Rettungskräften aus Lintgen und Ettelbrück erstversorgt und im Anschluss ins Krankenhaus transportiert.

Auf dem Escher Boulevard Aloyse Meyer zogen sich zwei Personen am Dienstagabend gegen 20 Uhr leichte Verletzungen zu. Sie wurden ins Centre Hospitalier Emile Mayrisch gebracht.



Foto: CISEA



(L'essentiel)