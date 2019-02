Person in Luxemburg-​​Stadt brutal zusammengeschlagen

Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde eine Person am frühen Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, in der hauptstädtischen Rue de Hollerich brutal zusammengeschlagen. Das Opfer zog sich durch die Attacke schwere Verletzungen zu. Ersten Untersuchungen nach, fielen die Täter mit Flaschen und Stöcken über das Opfer her. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an. Das Opfer musste aufgrund der Schwere der Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Weshalb sie die Person attackierten, ist unklar.

Eine weitere Schlägerei zwischen zwei Besuchern einer Gaststätte ereignete sich gegen 3 Uhr in der Schifflinger Rue de la Liberation. Eine Person, die die beiden Streithähne trennen wollte, wurde dabei verletzt. Sie erlitt eine Schnittwunde und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Einer der Raufbolde flüchtete zunächst vom Tatort, konnte wenig später aber gestellt werden.

(sw/L'essentiel)