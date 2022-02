Einbrecher stehlen Waschmaschinen in Steinfort

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Steinfort in der Route d'Arlon zu einem eher ungewöhnlichen Einbruch. Wie L'essentiel berichtet wurde, sind aus einer Wohnresidenz nahe der Polizeiwache lediglich Waschmaschinen und Trockner gestohlen worden – die Wäsche hätten der oder die Täter da gelassen.

Die Police Grand-Ducale bestätigt auf Nachfrage, dass tatsächlich drei Waschmaschinen und ein Trockner aus besagtem Waschraum fehlten. Die Ermittlungen würden im Moment noch laufen, man gehe aber davon aus, dass mehrere Täter involviert waren.

(L'essentiel)