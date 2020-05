Ungebetener Gast randaliert und beschädigt Fenster

Die Bewohner eines Hauses in Rodingen erhielten am Samstagabend unerwünschten Besuch von einem unbekannten, offenbar stark betrunkenen Mann, wie die Police Grand-Ducale in einer Pressemitteilung berichtet. Der ungebetene Gast klingelte zunächst an der Tür des Hauses an der Route de Luxembourg und wollte dann eintreten, als ein Bewohner öffnete.

Als die Bewohner ihn nicht eintreten ließen, wurde er aggressiv und begann verschiedene Gegenstände gegen die Fenster des Hauses zu werfen. Dabei wurden Teile der Eingangstür und das Küchenfenster zertrümmert.

Als die Polizei eintraf, fanden sie den stark alkoholisierten Mann noch vor Ort vor, der sich heftig gegen die Festnahme wehrte. Er landete schließlich in der Ausnüchterungszelle und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

(L'essentiel)