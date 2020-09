Autofahrerin rammt erst Leitplanke dann Mauer

In der Nacht auf Freitag hat die Police Grand-Ducale gegen 1.40 Uhr eine betrunkene Autofahrerin in der Route d'Arlon in Strassen aus dem Verkehr gezogen, die offenbar kaum mehr die Spur halten konnte. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, sei die Fahrerin zunächst durch ihre Fahrweise aufgefallen, zumal sie einem Verkehrsteilnehmer auf dessen Fahrspur entgegenkam.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrerin unter starkem Alkoholeinfluss stand. Auch der Alkoholtest fiel demnach positive aus. Dies hatte den Führerscheinentzug und ein provisorisches Fahrverbot zur Folge.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wies das Fahrzeug Beschädigungen am Vorderrad der Beifahrerseite auf. Es konnte ermittelt werden, dass die Fahrerin während ihrer Fahrt aus Bartringen auf der Autobahnbrücke den Bürgersteig und eine Leitplanke gerammt hatte. Eine Schlangenlinienspur war auf der Fahrbahn abgezeichnet und führte einige Meter weiter, wo die Fahrerin eine weitere Mauer gestreift haben muss.

(L'essentiel)