Unfall auf A1 lähmt den Feierabendverkehr

Die Geduld der Autofahrer auf der Autobahn A1 wird am Montagabend nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wieder auf eine harte Probe gestellt, wie der ACL via Twitter informiert. Im Bereich des Howald-Tunnels und der Ausfahrt Sandweiler hat es in Richtung Deutschland gekracht, die Überholspur ist blockiert, der Rückstau zieht sich vorbei am Gaspericher Kreuz bis hin zum Zessinger Kreuz.

Auch in der Gegenrichtung kommt es auf Höhe des Unfalls zu Behinderungen.

A1 Autoroute de Trèves, Croix de Gasperich Richtung Frontière Allemagne zwischen Croix de Gasperich und Hamm

Unfall, Überholstreifen blockiert, langsam fahren, Stau #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) November 8, 2021

(L'essentiel)