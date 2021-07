15-​​Jährige aus Junglinster wird vermisst

Die 15-jährige Diana Borisova Coltuc wird seit Donnerstag, dem 15. Juli, vermisst. Die Minderjährige ist an diesem Tag das letzte Mal an ihrem Wohnort in Junglinster gesehen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Nach Polizeiangaben verliert sich ihre Spur gegen 19 Uhr.

Das Mädchen ist circa 1,65 Meter groß, hat langes schwarzes Haar und wird als schlank und sportlich beschrieben. Bei ihrem Verschwinden war die 15-Jährige mit einer schwarzen Hose mit Löchern und einem blauen Pullover der Marke «Trasher» bekleidet.

Die Beamten vermuten, dass Diana nicht alleine unterwegs ist. Die Gesuchte könnte sich in Luxemburg-Stadt, Ettelbrück oder auch in Petingen aufhalten, vermuten die Ermittler. Die Beamten bitten daher Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Vermissten oder ihrem Aufenthaltsort machen können, sich bei der Polizeidienststelle in Grevenmacher zu melden. Entweder telefonisch unter der (+352) 244 70 100 oder per E-Mail unter police.museldall@police.etat.lu.

(L'essentiel )