Mann wird bei Prügelei bewusstlos geschlagen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schepperte es an einer Tankstelle an der Route d'Arlon in Rombach/Martelingen entlang der belgischen Grenze ganz gewaltig. Nach Angaben der Polizei brach gegen 2.40 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei Männern und einer Gruppe von Jugendlichen aus, zunächst außerhalb der Tankstelle und wenig später in den Verkaufsräumen. Bei beiden Parteien war Alkohol im Spiel.

Ein Mann wurde im Kampf besonders hart getroffen und blieb bewusstlos am Boden liegen. Er musste vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei floh die Gruppe der Jugendlichen, obwohl Waren in der Tankstelle beschädigt wurden.

(L'essentiel)