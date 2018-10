Wer baumelt da auf dem Sessellift in Vianden?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nichts für Menschen mit Höhenangst: Die Feuerwehr-Spezialkräfte des «Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux» (Grimp) haben am Dienstag eine Höhenrettung auf dem Sessellift in Vianden, dem einzigen des Landes, simuliert.

Das Szenario in einigen Dutzend Metern Höhe sah vor, Menschen zu retten, die am Lift festsitzen. Beruhigendes Fazit für Touristen in der Ösling-Gemeinde: Insgesamt brauchten die zwölf Höhenretter des Grimp (von insgesamt 23, Anm.) nur etwa zehn Minuten, um die Opfer aus ihrer Notlage zu befreien.

(L'essentiel)