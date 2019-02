Einsatzkräfte retten Arbeiter aus heikler Lage

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Feuerwehrleute des großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungsdienstes (CGDIS) führten am Donnerstagmorgen gegen neun Uhr auf einer Baustelle am Findel eine heikle Rettungsaktion durch. Ein Baustellenarbeiter war in ein schwer zugängliches Treppenhaus gefallen.

Die Einsatzkräfte handelten schnell und befreiten den Mann, der sich über schwere Rückenschmerzen beschwerte, mit einem Kran aus seiner misslichen Lage. Der Einsatz dauerte weniger als eine Stunde. Danach wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

(pp/L'essentiel)