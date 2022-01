28-​​Jährige aus Diekirch wird seit 15. Januar vermisst

Seit 15. Januar wird Liridona Bulaku aus Diekirch vermisst. Die 28-Jährige wurde an jenem Tag zuletzt gegen 15.30 Uhr in Beaufort gesehen, wie die großherzogliche Polizei am Dienstag mitteilt.

Die Vermisste ist nach Polizeiangaben etwa 1,53 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat lange schwarze Haare und spricht Luxemburgisch. Zuletzt trug sie eine olivgrüne Jacke mit Fellkapuze.

(L'essentiel)