Mutmaßlicher Drogendealer geht Polizei ins Netz

In der Drogenhilfeeinrichtung in der Route de Thionville in Luxemburg-Stadt kam es am Sonntagmittag gegen 13 Uhr zu einem Streit. Die Polizei wurde alarmiert, konnte vor Ort allerdings keine Streitigkeiten mehr vernehmen. Dabei wurden die Beamten aber auf eine Person aufmerksam, neben der eine Tüte mit insgesamt 27 Plomben lag.

Der Mann konnte sich nicht ausweisen und wurde von den Beamten durchsucht. Dabei kamen eine größere Geldsumme, die sich aus zerknüllten und schmutzigen Geldscheinen zusammensetzte sowie 210 Methadon Pillen zum Vorschein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der mutmaßliche Dealer festgenommen und gestern morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Drogen wie auch das Bargeld wurden beschlagnahmt.

(L'essentiel)