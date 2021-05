Paar wird mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Ein Mann und eine Frau sind am Montagabend gegen 22 Uhr in der Rue Gregoire Schouppe in Echternach überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, haben zwei bislang unbekannte Täter die beiden mit einer Handfeuerwaffe bedroht. Mit ihrer Beute flohen die Männer anschließend zu Fuß.

Die beiden Männer sprachen laut Polizei Französisch mit starkem Akzent. Die Zeugen beschreiben die Verdächtigen als junge Männer. Einer von ihnen war circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und dünn, trug eine schwarze Jogginghose, einen Kapuzenpullover sowie schwarze Turnschuhe mit einem lilafarbenen «Nike»-Logo. Der zweite Verdächtige war laut Zeugenaussagen ungefähr 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Auch er trug schwarze Kleidung, Jogginghose und Sweatshirt.

(L'essentiel)