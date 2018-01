Falsche Polizisten in Hesperingen unterwegs

In Hesperingen trieben am Montagmorgen Betrüger ihr Unwesen, die sich als Beamte der Police Grand-Ducale ausgaben. Die falschen Polizisten klingelten gegen 10.50 Uhr an einem Haus in der Allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945 und sprachen den Bewohner auf Französisch an. Mit einem Ausweis, auf dem «Police» stand, verschafften sie sich – unter dem Vorwand auf der Suche nach Falschgeld zu sein – Zutritt zur Wohnung.

So sieht ein echter Ausweis der Police Grand-Ducale aus.

Nachdem das Opfer den Betrügern sein Bargeld ausgehändigt hatte, ergriffen diese die Flucht. Wie der Mann später bemerkte, fehlten auch noch weitere Wertgegenstände. Der Mann, der das Haus betrat, trug eine dunkle Jacke, war 1,70 Meter groß, schlank, etwa 40 Jahre alt und trug eine Brille. Sein Komplize, der vor dem Haus wartete, war etwa 60 Jahre alt und trug einen dunklen Mantel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 4997-4500 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass alle luxemburgischen Polizisten Luxemburgisch sprechen und sich jederzeit anhand eines Dienstausweises mit Foto als Polizeibeamte zu erkennen geben können.

Im Zweifelsfall rät sie den Bürgern die Notrufzentrale in Kenntnis zu setzen, der Person keinen Einlass zu gewähren und darauf zu bestehen sich den Ausweis vorzeigen oder aushändigen zu lassen.



